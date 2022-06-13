Düğünde Kurtlar Vadisi şaşkınlığı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen düğünün takı töreni sırasında ilginç anlar yaşandı.

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Adapazarı ilçesine bağlı Ozanlar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi.

Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile damadın adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu.

Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)

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