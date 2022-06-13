Düğünde şaşkına çeviren olay: Bir anda gelini tokatladı

Özbekistan'da bir düğünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Gelin ve damadın geleneksel bir oyun oynarken, damadın oyunu kazanan geline saldırması sosyal medyada tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Özbekistan’da bir düğünde çekilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, damat ve gelin düğün seremonisinden önce bir oyun oynadı. Videoda da yer alan oyunu gelin kazandı.

Bu duruma sinirlenen damat ise düğünün ortasında bir anda karısına saldırdı.

Davetlilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan damat, yeni evlendiği eşinin kafasının arkasına yumruk sallarken, kadın neye uğradığını şaşırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar anbean kaydedildi.

Gelin, yaşadıklarının şokunu atlatamazken, yakınları tarafından sahneden indirildi. Genç kadının acı içinde başını tuttuğu görüldü.

Bu arada damadın hiçbir şey yaşanmamış gibi sahnede kalıp eğlenmeye devam ettiği görüldü.

Orta Asya’daki düğün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bir çok kişi damada sosyal medyadan tepki gösterdi. Birçok kişi kadın için çok üzüldüklerini yazarken bir kullanıcı, “Ne korku! İyi ki bu korkunç adamı utandırmak için görüntüler internette yayınlandı. Anne ve babası bunu nasıl kabul edebiliyor?” dedi.

Bir diğer ise, ülkede bu durumun ‘normalleştiğini’ öne sürerken, “‘Bunun bu kadar normalleştirilmesi korkunç. Umarım ondan er ya da geç kurtulur.” yazdı.

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