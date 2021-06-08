Düğünlere izin çıktı, gelinlikçiler hareketlendi

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile 1 Haziran’dan itibaren düğün ve nikahlara, belirli kurallar çerçevesinde izin çıktı.

Yasağın kalkmasıyla da gelin adayları, gelinlik seçimine başladı. Gelinlik piyasası geçtiğimiz hafta hareketlendi.

“GELİNLER DAHA ÇOK KİRALAMAYI SEÇİYOR”

Yaşanan hareketlilikten memnun olan gelinlikçiler, gelin adaylarının bu yıl satın almak yerine kiralık gelinlik giymeyi tercih ettiğini söyledi.

Piyasanın hareketlendiğini ve satışların iyi gittiğini söyleyen gelinlikçi Nur Şahinbaş şunları söyledi:

“Satılık gelinlik modelleri ile kiralama fiyatları arasındaki fark 500 liradan başlıyor. Dantelin yoğunluğuna göre, modeline göre 1000-1500 lira gibi bir fark olabiliyor. Şu dönemde gelinler daha çok kiralamayı seçiyor. Kiralık olursa fiyatlar 4 bin 5 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

“BU SENE SİMLİ TAŞLI MODELLER DAHA ÖN PLANDA”

Daha çok açık alanda yapılması planlanan düğünler için de gelin adayları, genellikle kabarık ve gösterişli modellere yöneldi.

Gelinlikçi Şengül Aydemir de “Düğün sezonu açıldı, yoğunuz. İlgi çok, gelin çok. Geçen seneden de iptal olan gelinlerimiz vardı. Yurt dışı müşterimiz genelde satın alıyor ama bizim Türk vatandaşları genelde kiralıyor. Sadece nikâhsa biraz daha sade, yemekli ve açık alandaysa biraz daha taşlı, kabarık modeller tercih ediliyor. Bu sene simli taşlı modeller daha ön planda” dedi. (DHA)