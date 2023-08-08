Düğününe eski eşini davet eden adam gündem oldu: Eski eşin sözleri şaşkına çevirdi

Bir düğüne eski eşini de davet eden adam sosyal medyanın diline düştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de yaşayan Steve Bourdo’nun, Shonda isimli sevgilisiyle düğününe eski eşini çağırması gündem oldu…

Bourdo’nun 39 yaşındaki eski eşi Leah’yı düğününe çağırması çiftin yakın arkadaşlarını şaşırtsa da düğünde Leah’nın yaptığı konuşma büyük dikkat çekerek sosyal medyada tartışma yarattı.

Düğüne katılan Leah yaptığı konuşmada çifte mutluluk dilerken çok az kişinin bildiği gerçekleri de ortaya çıkardı. Leah’ın konuşması büyük alkış alırken bazı davetliler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşmasında Leah, “Biz boşandıktan sonraki dört yıl boyunca hiç konuşmadık. Sadece e-posta ve ebeveynlerimiz aracılığıyla iletişim kurduk. Fakat bizim büyük kalplerimiz vardı ve birbirimizi affettik. Her şeyi ortaya döktük ve şimdi kardeş gibiyiz” dedi.

Leah’nın konuşması büyük övgü alırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise, çiftin ilişkisinin yürütülemez olduğunu söyledi. Leah, “Birçok insan bizi anlamıyor. Bu konuşmayı nasıl yaptığımı bile sorguluyor olabilir fakat çocuklarımız var ve biz birbirimizi affettik” dedi. Çift, 10 yıldır birlikte olduğunu ve çok genç oldukları için kavga ettiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Steve de, “Bu harika bir durum. Eski eşim ve yeni eşim çok iyi anlaşıyor. Hatta bazen beraber dışarı çıkıp yemek yiyorlar. Kızlarımız hakkında konuşuyorlar, bize gelip takılıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Emlak kralı, kızı için 54 milyon TL'lik düğün yaptı ancak sonuç felaket oldu

İlginizi Çekebilir Lüks düğünde klima rezaleti: Süper zenginler 46 derecede mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir Bu düğün sosyal medyada olay oldu... "Hediye getirmek zorunlu" dedi

İlginizi Çekebilir Düğün fotoğrafçıları damat ile gelinin evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı