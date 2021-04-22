Dumluca Barajı tarihinin en düşük seviyesinde

Derik ilçesinde 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Dumluca Barajı, tehlike sinyali veriyor.

Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle barajdaki doluluk oranı, 2 milyon metreküpe düştü.

18 bin 600 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip barajdaki su oranı, son 11 yılın en düşük seviyesine indi.

“3-4 GÜNLÜK SU KALDI”

Dumluca Sulama Birliği Sorumlusu Şeyhmus Ekinci, şu an barajda ihtiyacı karşılayacak 3-4 günlük su kaldığını, çiftçinin de kara kara düşündüğünü belirtti.

Ekinci, “Barajımız 18 bin 600 dekarlık tarım arazisini suluyor. Bu yıl yağış olmaması nedeniyle barajımız dolmadı. 4 kanalımız var. Bu kanallara şu anda su vermiş bulunmaktayız. 7 bin dönüm araziyi inşallah kurtarmaya çalışıyoruz. En son 2008 yılı kurak geçmişti. 2008’deki kuraklıkta çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl da çiftçimiz mağdur oldu. Nisan ayının sonundayız. Birçok çiftçi tarlasını bıraktı. Şu anda baraj ölü seviyesindedir. 2 milyon metreküp suyumuz kaldı.Yani 3-4 günlük suyumuz var” dedi.

Çiftçilerden Sabah Bedirhanoğlu da “Baraj şu an ölü seviyede. Çevre köyler de bu barajın suyundan faydalanıyor ancak suyumuz bitme noktasına ulaştı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu. (DHA)