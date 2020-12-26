Dün gece Türkiye’nin en soğuk noktası burasıydı!

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları her geçen gün biraz daha düşüyor.

Ülkenin kuzeyinin, İzlanda’dan gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü.

Termometrelerin eksi 26,1 dereceyi gösterdiği Taşlıçay, dün gece Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan Göle’de en düşük sıcaklık sıfırın altında 25, Ağrı merkezde sıfırın altında 25,5, Erzurum Tekman’da sıfırın altında 22, Horasa’`da ise sıfırın altında 21,5 olarak ölçüldü.

Kent merkezlerindeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 23,5, Kars’ta 18,1, Ardahan’da 15,1, Erzurum’da 15,1, Muş’ta 11,1, Iğdır’da 6,9, Erzincan’da 6,7 olarak ölçüldü. (DHA)