Dune oyuncusu Alicia Witt’in acı günü: Annesi ve babası evlerinde ölü bulundu

Anne ve babasına bir süredir ulaşamayan Alicia Witt, ailesinin ölüm haberini aldı. Polis, çiftin ölüm nedenini henüz belirleyemedi.

Orange is the New Black, Vanilla sky ve son olarak da Dune’da rol alan Alicia Witt, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü oyuncunun annesi ve babası evlerinde ölü bulundu.

Film yıldızının, bir süredir ailesinden haber alamadığı için bir akrabasından 87 yaşındaki babası Robert Witt ve 75 yaşındaki annesi Diane Witt’i kontrol etmesini istediği bildirildi.

46 yaşındaki Hollywood oyuncusu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anne ve babama yakın yaşayan bir kuzenime onları kontrol etmek için ulaştım. Ne yazık ki, sonuç hayal edilemezdi. Şu anda yas tutmak için biraz mahremiyet istiyorum.”

ŞÜPHELİ HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Yerel polis ölümlerinin nedenini henüz doğrulamadı, ancak herhangi bir kötü olay yaşandığını düşünmediklerini belirttiler. Memurlar, Witt ailesinin ölüm nedenlerini belirlemek için evde arama yaptı. Oyuncunun anne ve babasına otopsi de yapılacağı belirtildi.

Worcester polis sözcüsü Lt Sean Murtha şunları söyledi: “Polisin eve gönderildiğini ve bir erkek ve bir kadının ölü olarak bulunduğunu doğrulayabilirim. Olağan dışı hiçbir belirti yok. Soruşturma devam ediyor.”

Polis ayrıca, çiftin herhangi bir travma geçirdiğine dair de bir işaret bulunmadığını söyledi.

Raporlara göre, oyuncunun ailesi yıllardır bu bölgede yaşıyordu. Alicia Witt de oyunculuk kariyerine devam etmek için Hollywood’a taşınmadan önce Worcester’da büyümüştü.

