Dünya 2023’te ‘bilinmeyen bir bölgeye’ girdi

ABD'deki Oregon Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmaya göre dünyanın çeşitli bölgeleri 2023'te iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırılıklara maruz kaldı ve dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Araştırmanın başyazarı Dr. William J. Ripple, küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın geldiği boyut, dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarının hazırladığı ‘2023'te İklim Değişikliğinin Durumu: Bilinmeyen Topraklara Giriş’ raporunda ele alındı.

DÜNYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ABLUKASINDA

BioScience dergisinde yayınlanan çalışmayı yürüten uzmanlar, dünyanın iklim değişikliğinin ablukasında olduğunu ve bilim insanlarının on yıllardır uyarılarda bulunduğu konuların artık gözle görülmeye başladığını, yeni dönemde daha önce hiç kimsenin tecrübe etmediği koşullarla karşılaşılabileceğini vurguladı.

Raporda 2023’ün, iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırılıkların dünyanın çeşitli yerlerinde kayda geçtiği bir yıl olduğu belirtilerek, rekor sıcaklıklar, okyanusların ısınmaya devam etmesi, Kuzey Atlantik deniz suyu yüzeyinin sıcaklığındaki artış ve Antarktika'daki buzul seviyesinin eşi benzeri görülmemiş şekilde düşük oranlara gerilemesi bu aşırılıklardan bazıları olarak sıralandı.

İNSANLIK, BİLİNMEYEN BİR İKLİM BÖLGESİNE GİRDİ

Raporda, Haziran-Ağustos 2023’ün şimdiye kadar kayda geçen en sıcak dönem olduğu, dünyanın temmuz ayı başlarında, şimdiye kadarki en yüksek küresel günlük ortalama yüzey sıcaklığını gördüğü ve 12 Eylül itibarıyla, sıcaklığın, sanayi öncesi döneme göre 1,5 derecenin üzerinde olduğu 38 günün yaşandığı bilgisine yer verildi.

Bilim insanları, sıcaklıklardaki artışı dünyanın tehlikeli bir istikrarsızlığa doğru gitmesinin işareti olarak nitelendirirken insanlığın artık ‘bilinmeyen bir iklim bölgesine’ girdiğini söylüyor.

Raporun başyazarı, Oregon Üniversitesi Orman Ekosistemleri ve Toplum Bölümü Öğretim Üyesi Ripple, insanlığı, yıkıcı tehditlere karşı uyarmanın görev olduğuna inandığı için bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirtti.

İklim değişikliğinde ciddi bir noktaya gelindiğine ve kısa sürede iyileşmenin mümkün görünmediğine işaret eden Ripple, “Bununla birlikte her 0,1 derecelik ısınma milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle gelecekte yaşanabilecek sıcaklık artışlarının önlenmesi çok önemli” uyarısında bulundu.

“FOSİL YAKITLARIN KULLANIMI AZALTILMALI”

Ripple, iklim değişikliği konusunda atılması gereken en acil adımları ise şöyle sıraladı:

“Fosil yakıtların kullanımının azaltılması en üst seviyede önceliğimiz olmalı. Bu nedenle fosil yakıt kullanımının kademe kademe azaltılarak durdurulması, kömür kullanımının ortadan kaldırılması ve fosil yakıtların yayılmasının önüne geçilmesi konularında dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca ormanları koruyacak ve iyileştirecek politikalara ihtiyacımız var. Son olarak, şu anda gördüğümüz felaket niteliğindeki iklim etkileri göz önüne alındığında, zararları ve can kaybını en aza indirmek için adil iklim adaptasyonlarına yönelik finansmana ihtiyaç duyuluyor.” (AA)