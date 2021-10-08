Dünya basını da Boji’yi takip ediyor

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında dolaşmasıyla ünlenen Boji dünya basınının da dikkatini çekti.

Sozcu.com.tr

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Toplu taşıma kullanan ve ismini demiryolu terminolojisinden alan Boji, sadece İstanbul’da ve Türkiye’de değil, dünyada da konuşuluyor. Mikroçip takılarak gün içerisinde kaç durağı ziyaret ettiği, hangi duraklardan geçtiği takip edilen Boji, insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sadece metro hattı kullanmayan aynı zamanda tramvay ve vapurlarda da seyahat eden Boji, İstanbul’un her iki yakasına da hâkim.



Kısa sürede fenomen hale gelen Boji, sosyal medyada da oldukça aktif.

Toplu taşıma kurallarına da rahatlıkla uyum sağlayan Boji, dünya basınının da ilgisini çekti.

A stray street dog in Istanbul, Turkey, has been seen traveling on public transport for several months https://t.co/GNPaasDhUK pic.twitter.com/5eKQ7UgPsg — CNN (@CNN) October 8, 2021

Geçtiğimiz günlerde The Telegraph’ta yer alan Boji, son olarak CNN haberlerinde görüldü.

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