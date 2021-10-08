HAYAT
Hayat Haberleri - Yaşam

Dünya basını da Boji’yi takip ediyor

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında dolaşmasıyla ünlenen Boji dünya basınının da dikkatini çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:02 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dünya basını da Boji’yi takip ediyor

Toplu taşıma kullanan ve ismini demiryolu terminolojisinden alan Boji, sadece İstanbul’da ve Türkiye’de değil, dünyada da konuşuluyor. Mikroçip takılarak gün içerisinde kaç durağı ziyaret ettiği, hangi duraklardan geçtiği takip edilen Boji, insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sadece metro hattı kullanmayan aynı zamanda tramvay ve vapurlarda da seyahat eden Boji, İstanbul’un her iki yakasına da hâkim.


Kısa sürede fenomen hale gelen Boji, sosyal medyada da oldukça aktif.

Toplu taşıma kurallarına da rahatlıkla uyum sağlayan Boji, dünya basınının da ilgisini çekti.

Geçtiğimiz günlerde The Telegraph’ta yer alan Boji, son olarak CNN haberlerinde görüldü.

Boji bu kez vapurda görüldü İlginizi Çekebilir Boji bu kez vapurda görüldü Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi İlginizi Çekebilir Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi