Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Muğla’da bir dizi etkinlikle kutlandı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kısa Mola üyeleriyle birlikte ‘Farklıyım Sende Farkında mısın?’ projesi adı altında bir dizi özel etkinlik düzenlendi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Fethiye ilçesinde ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Down sendromlu bireylere yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik ‘Farklıyım Sende Farkında mısın? projesi adı altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan ‘Sende Gel Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Fethiye Kısa Mola merkezi üyeleri ve Down sendromlu çocuklar katıldı.

Etkinlikte Down sendromlu çocuklara ahşap boyaması yaptırıldı ve boyanan ahşap oyuncaklar çocuklara hediye edildi.

BİREYLER MÜZİK EŞLİĞİNDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Engelli aileleri ile çocuklara yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte bireyler müzik eşliğine gönüllerince eğlendi.

Daha sonra Beşkaza Meydanı'nda hep beraber uçurtma etkinliğine katılan engelli bireylerin sandalyelerine +1 yazan renkli balonlar bağlandı ve balonlar etkinlik sonunda gökyüzüne bırakıldı.