Dünya en sıcak 10 yılını tamamladı

Geçen yıl, 2016 ile birlikte tarihteki en sıcak yıl olarak kayıtlara geçerken, iklim değişiminin etkilerinin şiddetlenmesiyle küresel olarak en sıcak on yıl da tamamlanmış oldu.

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus Climate Change Service kuruluşunun verilerine göre, Avrupa’da istisnai bir şekilde sıcak geçen sonbahar ve kış mevsimlerinin ardından 2020 yılı Avrupa tarihinin en sıcak yılı oldu.

Geçen yıl Kuzey Kutbu aşırı sıcakların etkisi altına girerken, atmosferdeki karbon dioksit yoğunluğu da artmaya devam etti.

Bilim insanlarına göre, en son açıklanan veriler yıkıcı iklim değişikliklerinden kaçınabilmek için ülkelerin ve şirketlerin süratle sera gazı salım miktarlarını 2015 Paris Anlaşması’nda belirlenen seviyelere indirmelerinin gerekliliğini vurguluyor.

“KAYBEDECEK ZAMAN YOK”



Avrupa Komisyonu’nun uzay departmanı yöneticisi Matthias Petschke, “2020 yılındaki olağanüstü iklim felaketleri ve Copernicus Climate Change Service tarafından yayımlanan veriler, kaybedecek zamanımızın kalmadığını gösteriyor” dedi.

Copernicus kuruluşuna göre, 2020 yılındaki küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemdekinden ortalama 1.25 derece daha yüksek oldu.

Paris Anlaşması ile sıcaklık artışlarının 2 derecenin “çok altında” tutulması ve iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için sıcaklıktaki bu artışın mümkün olduğu kadar 1.5 dereceye yakın tutulması hedefleniyor.

Her ne kadar 2020 yılında COVID-19 pandemisi ile küresel karbondioksit salım oranları son birkaç yıla göre azalmış olsa da, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu artmaya devam etti.

Bilim insanları, yapılan araştırmaların iklim değişikliğinin şiddetli kasırgalara, orman yangınlarına, sellere ve diğer doğal felaketlere zemin hazırladığı konusundaki artan delillerle uyumlu olduğunu belirttiler.