Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlanıyor

İlk olarak 1995 yılında Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen 4. Dünya Kadın Konferansı'nda ortaya çıkan Dünya Kadın Çiftçiler Günü fikri, o zamandan bu yana kutlanmaya devam ediyor.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek ve kadın çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olmak için kutlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu özel gün dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, “Yaklaşık 2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesi oluyor” ifadelerini kullandı.

“KADIN ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLMELİ”

Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışmasıyla kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğine işaret eden Bayraktar, “Tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünü de kadınlar omuzluyor. Yaklaşık 2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesi oluyor. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Kadın çiftçilerimizi destekleyerek tarla, bağ ve bahçelerimizi yeşertmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.Bayraktar, Türkiye’nin, tarımda verimliliği yakalamak için kadın çiftçilere eğitim vermesi gerektiğinin altını çizdi.