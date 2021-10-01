Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Kahve Günü mesajları…

Dünya Kahve Günü, kaynağı Japonya’ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği’nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika’da resmi hale geldi. İşte kahve tutkunlarının en sevdiği gün olan Dünya Kahve Günü'nün önemi ve Dünya Kahve Günü mesajları...

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Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise Dünya Kahve Günü olarak kabul edilmesine karar verdi.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı Japonya'ya dayanıyor.

1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiştir.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

Hiç bir kahve, “gidilmişlik” kadar acı değildir…

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır…

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; “bu ne hatır gönül bilmezlik” diyemedim.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.