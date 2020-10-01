Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kahve Günü, 78 ülkede her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor. Kahveyi bir içecek olarak herkese tanıtan Dünya Kahve Günü'nde birçok etkinlik düzenleniyor. İşte kahve tutkunlarının en sevdiği gün olan Dünya Kahve Günü'nün önemi...

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)’ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98’ini, tüketiminin ise yüzde 83’ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

ICO kutlamaların 29 Eylül’de başlamasını, 1 Ekim’in ise Dünya Kahve Günü olarak kabul edilmesine karar verdi.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kahve Günü adı altında 29 Ekim’de yapılan kutlamanın kaynağı Japonya’ya dayanıyor.

1983 yılında Japonya Kahve Birliği’nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika’da resmi hale gelmiştir.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.