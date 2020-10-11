Dünya karikatürize oldu

Bodrum’da 7 karikatürist her yıl 20 bin turistin karikatürünü çiziyor. 60 ülkenin duvarlarında Bodrum manzaraları var.

Bodrum'da her yıl 20 bin karikatür çizen karikatüristler, 35 yıldır yerli ve yabancı turistlerin ilçeden güzel bir hatırayla ayrılmalarını sağlıyor. 98 özel ödülü bulunan ünlü karikatürist oğuz Aral'ın öğrencisi 54 yaşındaki karikatürist Ali Şur “Yılda yaklaşık 1500-1700 karikatür çiziyoruz.

Bodrum'a gelenler karikatürcüler meydanını görünce çok beğeniyorlar, sonra oturup çizdiriyorlar. Balayına gelenler, hamile olanlar karikatürlerini çizdirip 3-5 yıl sonra yeniden gelerek bu kez bebekleri ile karikatür çizdiriyorlar. Çizdiğimiz karikatürler dünyanın dört bir köşesinde Bodrum'un tanıtımında önemli rol oynuyor. Astığımız TİPE GÖRE ÜCRET alınır levhası da işin sadece eğlenceli yanı ve dikkat çekmek için” diye konuştu.

KIŞIN DA İSTİYORLAR

50 yıldır karikatür çizen Bodrum Art Sanat Derneği'nin Başkanı Cengiz Çeliker ise şunları söyledi: “25 yıldır Bodrum'da yaşıyorum ve yılın sekiz ayını karikatür çizerek geçiriyoruz. En çok İngilizler, Hollandalılar, Ruslar ve Türkler karikatür çizdiriyor. Karikatür için karşımıza oturanlara ücretsiz rehberlik yapıyoruz.

Bodrum'un tarihi ve ören yerlerinden nerede yemek yenileceğine kadar her bilgiyi bizden alıyorlar. Eserlerimiz 60 ülkede ev ve işyerlerinin duvarlarını süslüyor. Kış aylarında da boş durmuyoruz. Çünkü mail veya sosyal medya üzerinden bizimle iletişim kurup dünyanın bir köşesinden Bodrum‘da tatilde bulunduklarını gösteren karikatürlerini çizmemizi istiyorlar.”