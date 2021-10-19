Dünya Meteoroloji Örgütü 20 yıl süre verdi: Yok olacaklar!

Afrika'da hava felaketlerine ilişkin rapor hazırlayan Dünya Meteoroloji Örgütü, gelecek yıllardaki tehlikelere işaret etti. Raporda 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı açıklandı.

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Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı uzmanlık kuruluşu Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Afrika’da giderek sıklaşan hava felaketleri ile ilgili iklim raporu hazırladı. Raporda, iklim değişikliğinin yüzyılın ortasına kadar kıta gayri safi milli hasılasının yüzde 3’ünü azaltabileceği kaydedilerek, sera gazı emisyonlarının yüzde 4’ünden daha azını oluşturan Afrika’nın iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği ifade edildi. Kıta genelinde tarlaların şimdiden kuraklığa meyilli olduğunun altı çizilerek, kıtada etkili olan aşırı yoksulluğun da insanların iklim koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı vurgulandı.

DOĞU BUZULLARI ERİMEYE DEVAM EDECEK

Ayrıca Afrika’nın kayıtlara geçen en sıcak yılın 2020 olduğu belirtilen raporda ünlü doğu buzullarının erimeye devam edeceği belirtildi. Tanzanya’da bulunan ve kıtanın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, Kenya’daki Kenya Dağı ve Uganda’daki Rwenzoris olmak üzere 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı açıklandı. 118 milyon aşırı yoksul kişinin (günde 1.90 dolardan az gelirle geçinenler) kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı da yapıldı.

ÇEKİRGE İSTİLASI DEVAM EDECEK

Gerekli önlemler alınmazsa, büyük ölçüde tarıma bağımlı kıtada her geçen yıl kötüleşen kuraklığın yanı sıra 2020’de Doğu ve Batı Afrika’da yaşanan geniş kapsamlı sellerin ve 1 yıl önce başlayan rekor seviyede çekirge istilasının devam edeceği belirtildi.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN DEĞİŞİM TEHDİDİ”

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas raporda, “Yakın gelecekte tamamen erimesi beklenen Doğu Afrika’da kalan son buzulların hızla küçülmesi, dünyada geri dönüşü olmayan bir değişim tehdidine işaret ediyor” dedi.

1.2 MİLYON KİŞİ FIRTINALAR NEDENİYLE EVLERİNİ TERK ETTİ

Söz konusu rapora göre, Sahra altı Afrika’nın daha kötü sonuçları önlemek için her yıl 30 ila 50 milyar dolar veya GSYİH’nın yüzde 2 veya 3'ü miktarında bir harcama yapması gerektiği tahmin ediliyor.

2020’de tahminen 1.2 milyon kişi fırtınalar ve sel nedeniyle tahliye edildiği belirtilen raporda, bu sayının aynı yıl içinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin yaklaşık 2.5 katı olduğu ifade edildi. (İHA)