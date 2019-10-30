Dünya Mirası alanına tohum bıraktılar

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası listesindeki 9 alanından biri olan Antalya'nın Sülek ve Karamıklı Yaylası’nda açılacak mermer ocağı için ağaçların kesilmesi tepkilere neden olmuştu. Çevreci örgütler, Karamıklı Yaylası’na ağaç tohum topları bıraktı.

Antalya’nın İbradı ilçesinde su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı olan Sülek ve Karamıklı Yaylası’nda mermer ocağı yapımı için ağaç kesimine başlanmıştı. TEMA Antalya, Derelerin Kardeşliği Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Antalya Ormancılar Derneği, TODOKS gibi sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Karamıklı Yaylası'na tohum topları bırakıldı. Tohumların, yaklaşık 5 yıl önce kariyerini bir kenara bırakarak doğal tarıma başlayan Kutluhan Özdemir isimli doğaseverin ürettiği ağaç tohum topları olduğu öğrenildi.

DOĞA İÇİN SÖYLEŞİ

Antalya Muratpaşa ilçe Belediyesi, Aydın Kanza Kültür Parkı Salonu'nda, Türkiye'nin ‘Aylık 140 dolara dünyayı gezen adam' olarak tanıdığı ve 5 yıl önce devraldığı çiftlikte doğal tarım uygulamaları gerçekleştiren Kutluhan Özdemir'in katılımıyla söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Özdemir, felsefeden uygulamaya doğal tarım konusunda katılımcıları bilgilendirirken söyleşi, atölye çalışmasıyla sona erdi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Muammer Aksoy Kültür Evi'nde düzenlenen bir başka toplantıda da Ormancılar Derneği adına Orman Mühendisi Hilmi Gürdal bölgenin orman popülasyonu hakkında bilgi verdi.