Dünya şampiyonu Hamza Varol, ailesine destek olmak için çıraklık yapıyor

Tekirdağ'da yüzme sporunda katıldığı yarışmalarda serbest dalışta ikisi dünya şampiyonluğu, dokuz madalya kazanan milli sporcu Hamza Varol (17), ailesine yük olmamak için boş zamanlarında oto tamirhanede çıraklık yapıyor.

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Hamza Varol çocukluk yıllarından beri yaptığı yüzme sporunda iki yıl önce serbest dalış branşına yöneldi. Varol, kısa sürede milli takımı seçilerek Türkiye’de katıldığı şampiyonlarda iki altın, iki gümüş madalya kazandı.

Varol, geçen yıl haziran ayında da Sırbistan’da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası’nda farklı kategorilerde iki altın, üç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugüne kadar su altı branşında dokuz madalyaya ulaşan genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

“BABAMA YÜK OLMAMAK İÇİN ÇIRAKLIK YAPIYORUM”

Annesi ev kadını, babası ise bir fabrikada çalışan Hamza Varol, girdiği üniversite sınavının ardından yaptığı tercihin sonucunu bekliyor.

Hamza Varol, yaz tatilinde de yaptığı sporun malzemeleri pahalı olduğu için ailesine yük olmamak için sanayi sitesinde bir oto tamircisinde çalışıyor.

Her gün saat 08.30’da işe başlayan Varol, saat 17.30’da işten çıktıktan sonra havuza gidip antrenmanlarını yapıyor.

Babasına yük olmak istemediğini belirten Varol, “Pandemiden sonra serbest dalış branşına başlamaya karar verdim. Hem vücuduma olan adapteyi, sakinliğimi bu sporda konuşturabileceğimi düşündüm. Ardından şampiyonluklardan sonra bu yaz gün içerisinde çok boş kaldığımı fark ettim. Bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündükten sonra Faik ustanın yanına çırak olmaya karar verdim. Bu çıraklığın hikayesi de hem benim arabalara olan merakım, hem de biz üç kardeş olduğumuzdan dolayı ve bizim sporumuz çok pahalı olduğundan babama yük olmak istemedim. Ben hem burada çalışarak işi öğreniyorum, kendi harçlığımı çıkartıyorum. Sonrasında istediğim ekipmanları yavaş yavaş bu harçlıkla beraber toparlamaya başlayacağım. Kazandığım para haftada bin lira civarı oluyor” dedi.

Hamza Varol, “Türkiye şampiyonasında bir önceki sene iki tane Türkiye ikinciliği, iki tane Türkiye birinciliği almıştım. Ardından milli takıma seçildikten sonra iki tane dünya birinciliği, üç tane dünya ikinciliği almıştım. Ondan sonra bu sene düzenlenen Türkiye şampiyonasında bir Türkiye ikinciliği, üç Türkiye üçüncülüğü aldıktan sonra A milli takım barajını geçtim fakat beni milli takıma seçmediler. Hedefim bu sene Türkiye şampiyonasında birincilikten düşmemek ve tekrardan milli takıma seçilerek dünyada da ilk on içerisine girebilmek” diye konuştu.

Hamza Varol’un iş yerindeki ustası Faik Yiğit de “Hamza ile ağabeyi, babasının araçlarını bakıma getirdiler. Hamza bu işlere çok meraklı olduğunu, ‘bu işi bana öğretir misiniz’ dedi ve öyle başladı hikaye. Biz de ‘olur yardımcı oluruz’ dedik. Babasının da müsaadesi ile yanımıza gelmeye başladı. Biz de ona elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Dünya şampiyonu olduğunu öğrendik. O ayrı bir mutluluk oldu bizim için. Sonra sporunun çok pahalı olduğunu, yetişemediğini söyledi. Biz de ona destek olmaya başladık, akşamları biraz erken çıkıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)