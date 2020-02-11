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Dünyaca ünlü adada korkunç kaza! 2 ölü 20 yaralı
Dünyaca ünlü adada korkunç kaza! 2 ölü 20 yaralı
Ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği Tayland’daki Phuket Adası’nda korkunç bir kaza yaşandı. İki sürat teknesinin çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 turist de yaralandı.
Yaşam 11 Şubat 2020 - 10:19

Tayland'daki dünyaca ünlü turistik Phuket Adası açıklarında turistleri taşıyan sürat teknesi ile turistleri almaya giden bir sürat teknesi çarpıştı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre kazada 12 yaşındaki Rus erkek çocuğu ile 6 yaşındaki Rus kız çocuğu hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Rusya'nın Tayland Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, teknelerden birinde çoğunluğu Rus 39 turistin bulunduğu, diğer teknede ise yalnızca Taylandlı mürettebatın bulunduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.(İHA)

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