Dünyaca ünlü arkeoloğa veda… ‘Kalbimden bir melek geçti’

İstanbul Üsküdar'da bir restoranda tartıştığı iş insanı Kerem Kamışlı'yı iterek denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında, 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

YAŞAR ANTER

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Bodrum’da yaşayan ve Türkiye kıyıları ile Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi’ni yürüten kaptan Tufan Turanlı’nın eşi, iki çocuk annesi İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo Turanlı (51) yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak iki gün önce yaşamını yitirmişti.

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ PROJESİNDE GÖREV ALMIŞTI

Japonya’nın Kushimoto kenti açıklarında 1890 yılında 550 gemicisi ile batan Ertuğrul Fırkateyni Kazısı Proje Koordinatörlüğü ve Bodrum’daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde önemli restorasyon, kazı ve kurtarma çalışmalarına imza atan Lledo’nun cenazesi bugün Bitez Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine Lledo’nun eşi Tufan Turanlı, çocukları Ada ile Bora, ablası Mari Hose, İspanya’dan gelen yakınları, Bodrum iş dünyasının önemli isimlerinden Süleyman Demir, Semih Adıyaman, Sinan Özer, INA Koordınatörü Tuba Ekmekçi, gazeteci Can Pulak ve Bodrumlu sevenleri katıldı.

Berta Lledo toprağa verildikten sonra oğlu, kızı, ablası ve Bodrumlu arkadaşları Lledo ile önemli anılarını anlattı.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVDİ”

Eşi Tufan Turanlı, “1993 yılında kısmen İngilizce ve az Türkçe konuşarak tanıştığım eşim için söyleyebileceğim en önemli cümle kalbimden bir melek geçti, olacaktır. Berta Bodrum’da yaşadı, ömrünün önemli bölümünü Bodrum ve Japonya’daki Ertuğrul Fırkateyni projesi için ayırdı. Bodrum’u ve Türkiye’yi çok sevdi. Hamile kaldığında İspanya’da mı doğum yapacaksın dediklerinde hayır çocuklarımı burada memleketimde doğuracağım hep aranızda sizinle olacağım, demişti. Görüyorsunuz şimdi de aramızda. Berta için önümüzdeki günlerde anısına bir konser ve devamı gelecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Onu ve anılarını yaşatacağız” diye konuştu.