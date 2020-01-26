Dünyaca ünlü doktorlar İSEF’te buluşacak

Bu yıl bir ilk gerçekleşecek, 250 Çinli doktor ülkemize gelerek İSEF 2020’de yer alacak. Çinli doktorların yanı sıra Almanya, Hollanda, İngiltere, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’dan da gelen doktorlar kongrede boy gösterecek. İSEF Kongre Başkanı Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Atakan ilk defa Çinli doktorların ülkemizde düzenlenecek olan İSEF’e katılmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bu sayede ülkemizde alanında uzman hekimlerin markalaşacağını belirtti.

Atakan “Bu yıl ilk defa Çinli hekimler kongreye katılacaklar. Türkiye’nin markalaşması için çok önemli bir adım. Plastik Cerrahi, Dermatoloj ve farklı branşlarda dünyaca tanınmış hekimler, canlı ameliyatlar gerçekleştirecek. İlk defa Türkiye’de böyle büyük bir kongre yapılacak. Bu da ülkemizin sağlık sektöründe ne kadar önde olduğunu gösteriyor” dedi.