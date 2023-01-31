Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber

Amerikan güreşi yıldızı Hulk Hogan'ın geçirdiği sırt ameliyatının ardından vücudunun alt kısmındaki hisleri kaybettiği ve dolaşmak için baston kullanmak zorunda kaldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Asıl adı Terry Gene Bollea olan 69 yaşındaki Hulk Hogan’ın, sırtından geçirdiği ameliyatın ardından vücudunun alt kısmının hasar gördüğü ve hareket etmekte zorlandığı bildirildi.

Üzücü haberi, kendisi gibi güreşçi arkadaşı Kurt Angle duyurdu. Angle, güreşçinin belinin alt kısmında hiçbir şey hissedemediğini, şu anda bir bastonla yürüdüğünü ve bu nedenle bacaklarını biraz da olsa kullanabildiğini düşündüğünü söyledi.



Güreşçinin bilinmeyen bir nedenle sırtındaki sinirlerin çıkarıldığı öğrenilirken bacaklarındaki hasarın kalıcı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor. Haber, Hogan ve Angle gibi birçok ikonik güreş figürünün sık sık boy gösterdiği, yılın en büyük güreş etkinliği olan WrestleMania’ya hazırlanırken geldi.

Hogan cephesinden ameliyatla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

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