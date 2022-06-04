Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tıklım tıklım

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu oluştu. Uçuşa yasak olan falezler üzerindeki yamaç paraşütçüleri de dikkati çekti.

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Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'’da tatilciler ve yerli halkın adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Akdeniz’in mavi sularında çok sayıda tatilci kulaç attı.

Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü sahilde aileler çocuklarını eğlendirdi.

Tatilciler, güneşin bulutların arasından yer yer kendini gösterdiği şehirde, şemsiye kullanmadan bronzlaşmaya çalıştı.

Bazı tatilciler ise su sporlarının sevilen etkinliklerinden parasailing yaptı.

YASAĞI DİNLEMİYORLAR

Öte yandan çok sayıda yamaç paraşütçüsünün ambulans ve sahil güvenlik helikopter güzergahı olması nedeniyle uçuşa yasak olan falezler üzerinde uçuş yaptıkları kameralara yansıdı.

Hollanda’dan ailesiyle tatile giden Hakan Avcı, “Hava çok güzel. Ne soğuk ne sıcak, bunaltmıyor. 3 haftalığına geldik. Antalya’da bol bol yüzüyoruz, geziyoruz” dedi. (İHA)