Dünyaca ünlü Yunan yönetmen ve şair Lefteris Xanthopoulos yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın uluslararası yönetmeni ve şairlerinden Lefteris Xanthopoulos yaşamını yitirdi. Lefteris Xanthopoulos başta Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Festivallerine birçok kez katılmış ve ödül almıştı.

Yunanistan'ın dünyaca ünlü ödülle yönetmeni 75 yaşındaki Lefteris Xanthopoulos bugün Atina'da tedavi gördüğü hastanede kalp rahatsızlığı nedeni ile yaşamını yitirdi.

İlk uzun metrajlı filmi Happy Homecoming 1985 yılında Macaristan'da çeken ve bu filmle 39. Locarno Film Festivali’nde büyük ödülü kazanan Xanthopoulos 1991 yılında çektiği The Runaway (1991) isimli filmi ile 44. Cannes Film Festivali’nde en iyi iki yönetmen arasına girerek adından uzun süre bahsettirmişti.

Xanthopoulos, ülkemizde düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Festivalleri'ne birçok kez katılmış ve ödüle layık görülmüştü.

Xanthopoulos'un çektiği Sotirianika George, In Turkovounia, Epi Kolono ve Pavlos Zannas filmleri ile birçok uluslararası ödül kazanmıştı.

1967 yılından bu yana şiir dünyasında adından sıkça bahsettiren ve Türk edebiyatının önemli isimleri ve şairleri ile sık sık bir araya gelen yönetmen ve şair Xanthopoulos şiirlerinin büyük bir bölümünü Modern Yunan Edebiyatı ve Şiirleri kitabında toplamıştı.