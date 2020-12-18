Dünyada her 30 kişiden biri göçmen

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ne sebeple olursa olsun yerini terk eden insanlara göçmen diyoruz. Ancak göçmenlik tabiri mülteci ve sığınmacıları da kapsıyor. Mülteci; ırkı, dini ya da siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler için getirilen bir tanımlama. Sığınmacı ise mültecilik başvurusunda bulunan ancak henüz sonuç alamamış durumdaki kişileri tanımlıyor” dedi.

Dünya Doktorları Derneği'nin gönüllü bir yardım kuruluşu olduğunu belirten Bilgin, “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu’nun raporuna göre geçen yıl dünya üzerindeki 271 milyondan fazla insan göçmen konumundaydı. Bu rakam dünyada her 30 kişiden birinin göçmen olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

2018 yılı sonunda küresel mülteci sayısının 25 milyon 900 bin olduğunu belirten Bilgin, “Birleşmiş Milletler Mülteci Örgüt’'nün Küresel Eğilimler 2019 raporuna göre ülkemiz mülteci ve sığınmacı olarak gelen 3,7 milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)