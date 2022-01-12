Dünyada ilk kez Yedigöller Milli Parkı’nda görüldü

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yapılan çalışmalarda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan Phytotaxa'da yer aldı.

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Bartın Üniversitesi Ormancılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkiinde ‘Aubrieta’ türü olan yeni bir bitki keşfetti.

Dünyada ilk kez görülen bitki türü için Missouri Botanical Garden’dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile keşfi gerçekleştiren kişilere atfen ‘Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz’ ismi verildi.

Bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan Phytotaxa’da yer aldı.

“DÜNYA İÇİN YENİ BİR TÜR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ”

Dr. Tunçkol, “Bolu ili Yedigöller Mili Park sınırları içerisinde toplanan bitki örneklerinin daha sonrasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi herbaryumu ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu herbaryumunda yapılan detaylı çalışmalarda yeni bir takson olduğu keşfedilmiştir. Sonrasında bu türle ilgili çalışmalar detaylandırılmıştır. Amerika’da Missouri Botanical Garden’da bu konu üzerinde uzman olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür. Sonrasında bitkinin dünya için yeni bir endemik takson olduğuna karar verilmiştir” dedi.

‘AUBRİETA NECMİ-AKSOYİ’ İSMİYLE TANITILDI

Keşfedilen bitkinin çok sınırlı bir alanda görüldüğünün altını çizen Dr. Tunçkol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çalışmaların sürdürülmesinden sonra bitkinin isimlendirilmesi kısmında benim doktora çalışmamı yürüttüğüm ve yine makalede ortak çalışmayı yaptığımız diğer arkadaşım Neval Güneş Özkan’ın birlikte doktora yürüttüğümüz hocamız Prof. Dr. Necmi Aksoy’a bitkiyi atfen isimlendirmiş bulunmaktayız. Bitkimiz bilim dünyasına ‘Aubrieta necmi-aksoyi’ ismiyle tanıtılmıştır.”

“Bitki Brassicaceae familyasına ait bir obrizya türüdür. Özellikle kayalık habitatlarda yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip bitki için önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalar yapılması muhtemeldir. Dünyada bu obrizya cinsine ait 22 takson bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu taksonla sayı 23’e yükselmiştir. Dünya çapında bu bitkinin endemik olduğu ve yeni bir tür olduğu yapılan makale ile de kanıtlanmıştır.” (İHA)