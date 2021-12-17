Dünyada nesli tükeniyor… Bursa’da artıyor

Dünyada doğal ortamlarında sayısı 500'e kadar düşen kelaynakların sayısı Bursa'da artıyor.

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Dünyada Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi, Fas ve Kuzey Afrika’da yaşayan, toplam popülâsyonu 500 kadar sayılan kelaynakların nesillerinin tehlike altında olduğu biliniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde ise sayıları 4 olan kelaynaklar 9’a ulaştı.

Avrupa ve Amerika hayvanat bahçelerinde toplam kelaynak sayısının bin 500 olduğunu belirten uzmanlar, Bursa’da yaşayan bu gelişmeyi olumlu değerlendiriyor.

Her gün bakıcıları tarafından özel yiyeceklerle beslenen kelaynaklar, doğal şartlara yakın ortamlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, “Birçok yerde hayvanat bahçelerine karşı itirazlar var. Hayvanat bahçeleri hayvanları hapsetmiyor. Hayvanat bahçeleri bir yandan neslinin devamını sağlıyor ve koruyor. Bir taraftan da insanlara hayvan sevgisi aşılıyor. Buraya aileler çocuklarıyla geliyor. Bu çocuklar küçük yaşlarda gördükleri hayvanları seviyor ve büyüdüğünde doğada herhangi bir hayvana zarar verme güdüsü olmuyor, sevgi aşılanıyor” dedi. (İHA)



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