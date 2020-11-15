Dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşıyor! Hızla yok olmak üzere

Dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşıyor! Hızla yok olmak üzere

Tamamen kuruma tehlikesi altındaki Burdur Gölü'nde yaşayan ve dünyada sadece bu gölde bulunan Burdur yosun balığı, gölle birlikte hızla yok olmak üzere...

Göller Yöresi’nin en önemli göllerinden Burdur Gölü’nün hızla su kaybetmesiyle, dünyada sadece bu gölde yaşayan tek balık türü olan Burdur yosun balığının nesli de tehdit altında.

1948 yılında ‘Aphanius burduricus’ adı verilen balık, 1982 yılında ‘Aphanius burduricus anatoliae’ ve son olarak 1993’te ‘Aphanius sureyanus’ olarak değiştirilen ismiyle biliniyor. Ancak Burdur’da halk arasında yaygın olarak ‘Burduricus’ adı kullanılıyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı emekli akademisyen Dr. Erol Kesici, Burdur Gölü ve bu balığın geleceğinin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Kesici, şunları söyledi:

* İnsanların besin olarak tüketememesi nedeniyle ekonomik değeri yok. Gölün biyolojik çeşitliliği, besin ağı ve temizliği bakımından büyük önem arz ediyor.

* Göl çevresindeki yasal olmayan çok sayıdaki pompaj ve kuyu düzenlemeleri, gölün su seviyesinde ve yüzey alanında yüzde 40 oranında azalmaya neden olmuştur.

* Gölün kurumasına karşı önlem alınmaması, doğal özelliklerinin giderek yok olması, çevresindeki tarım alanları, sanayi kuruluşlarının etkisiyle birleşen su seviyesi azalmaları kirliliğin artmasına da neden olmuştur.

* Göldeki su seviyesi, yüzey azalmaları, kirlilik, suyun bulanıklaşmasına, tuzluluk oranının giderek artmasına neden olmaktadır.

* Bu dış etkenler, göl suyunda her dönem azot ve fosfat yüklerinin giderek artışı nedeniyle de içinde mavi- yeşil ilkel su yosunları, alglerin çoğalmasına neden olmaktadır.

* Kirlilik nedeniyle göl içerisindeki canlı yaşamı da tehlike altındadır.

“KIRMIZI LİSTEDE”

Burdur yosun balığının da yok olmak üzere olduğunu belirten Kesici, sözlerine şöyle devam etti:

* Birçok göçmen ve yerli kuşun beslenme, barınma, üreme yeri olan göldeki su kuşlarının sayısı, tuzluluk artışı ve besin ağı değişimi nedeniyle giderek azalıyor.

* Son 20 yıldır Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlikedeki türlerin, yok olma tehdidi altındaki hayvan türleri arasında gösteriliyor.

* Başka hiçbir yerde yaşama imkanı olmayan endemik türün sayıları yok denecek seviyeye düştü. IUCN kırmızı kitabında en tehlikede ve çok yüksek risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında olan türler grubunda yer alıyor.

“YÜZEY ALANI 73 KİLOMETREKARE AZALDI”

Yüzey alanının 203 kilometrekareden 130 kilometrekareye kadar düşmesinin gölde habitat kaybına neden olduğunu açıklayan Kesici, su kalitesinin farklılaşmasının gölde az olan canlı yaşamını tehlikeye attığını kaydetti.

Kesici, gölün doğal su akışı ve kalitesinin mutlaka korunması gerektiğini vurguladı. (DHA)