Dünyada sadece iki tane var: Külkedisi arabası Kayseri sokaklarında

Hakan Maraşlı, Kazakistan'a iş seyahati için gittiği sırada çok beğendiği 'külkedisi arabası'na benzeyen otomobil ile memleketi Kayseri'ye döndü. Maraşlı, "Dünyada iki tane olan aracın bir tanesi şu anda Kayseri'de" dedi.

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Kayseri’de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı (47) üç ay önce Kazakistan’a iş seyahati için gitti. Kazakistan gezisinde ‘külkedisi arabası’na benzeyen otomobili gören Maraşlı, aracı satın almaya karar verdi. Beğendiği otomobili alan Maraşlı, 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri’ye geldi.

İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, “Kazakistan’a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum. Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye’ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye’ye getirdim. Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi Türkiye’de ve şu anda Kayseri’deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz” diye konuştu.

650 BİN LİRA HARCADI

Aracın maliyetine değinen Maraşlı, “Aracı Kazakistan’dan buraya getirmem ve bazı eksiklerini tamir ettirmekte dahil 650 bin liraya mal oldu. Araç Kazakistan’dan Türkiye’ye gelene kadar gören insanların dikkatini çekti. Türkiye’de ilk olduğu için insanlar şaşırdı. Güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar trafikte aracı gördüğü zaman fotoğraf video çekiyor. Bu da trafiğe engel oluyor. Bana, ‘sağa yanaş fotoğraf çekeceğiz’ dedikleri zaman ben yardımcı oluyorum. Lütfen trafiği tehlikeye atmasınlar” ifadelerini kullandı. (DHA)