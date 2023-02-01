Dünyadaki en büyük mikro devlet: Molossia

ABD'nin Nevada çölünde bulunan Molossia isimli dünyanın en küçük ülkesi birbirinden ilginç kuralları ve kurabiye hamuru olan para birimiyle tanınıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Nevada eyaletindeki Dayton Vadisi’nde, Carson Nehri yakınında yer alan Molossia, 26 Mayıs 1977’de diktatör olarak görev yapan Kevin Baugh (59) ve arkadaşı James Spielman tarafından kuruldu.

Başkenti, liderinin adını taşıyan Baughston Kasabası olan ülke, oldukça tuhaf yasalara sahip. Sadece 3 kişinin yaşadığı ülkenin vatandaşları ise, Başkan Baugh, eşi ve First Lady Adrianne ve Emniyet Müdürü olan kızları Alexis.

Baugh, Molossia’nın bağımsız bir ülke olduğunu iddia etse de, Birleşmiş Milletler üye devletlerinin hiçbiri tarafından henüz tanınmadı.

Ancak, herhangi bir ülke gibi, Molossia’nın da karmaşık bir yasal sistemi ve kendi kuralları var. Örneğin ülkede, “felakete yol açmak” ve “vurmalı çalgı çalmak” yasa dışı kabul ediliyor. Bunun dışında yayın balığı, mors alfabesi, misyonerler ve tütün de yasaklar arasında.

ŞU ANDA SAVAŞTALAR…

Her yıl “The Dude” isimli bir kutlama yapan mikro ulusun parası ise tamamen kurabiye hamuruna dayalı. Baugh, bunu, “Molossia’nın parasına Valora denir. Bu, ikinci dilimiz olan Esperanto’da değerli anlamına gelir.” şeklinde açıklıyor.



Molossian donanması, kurak çölde yürütülen bir operasyon olup küçük bir şişme kano filosundan oluşuyor. Üç kişilik bir ulusun neden bir donanmaya ihtiyaç duyabileceğini araştıran Başkan Baugh, “Aslında şu anda Doğu Almanya ulusuyla savaştayız.” dedi. Üstelik barış için çabalayacak kimse olmadığı için de bu “savaş” sonsuza kadar devam edecek.

Başkan, 1990’da varlığı sona eren Doğu Almanya’nın “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Almanya’da görev yaptığı sırada uykusunu bozduğunu” iddia ediyor. Politikaları nasıl bulduğu sorulduğunda da, “Çoğunlukla kafamdan falan” yanıtını veriyor.



ABD’ye vergisini ödeyen ama buna “dış yardım” diyen başkan, makul miktarda dış yardım yaptıkları sürece sorun çıkmadığını söylüyor.



Geçtiğimiz günlerde yaptığı Yeni Yıl konuşmasında da Baugh, “Molossia, dünyadaki küçük ulusların en büyüğüdür, özyönetim ve egemenlik arayanlar için bir deniz feneridir.” yorumunda bulunmuştu.

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