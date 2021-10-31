Dünyanın bilime, bilimin de kadınlara ihtiyacı var

L’Oreal ve UNESCO işbirliğiyle düzenlenen “Bilim Kadınları İçin’’ programı, bilimsel çalışmaları desteklenecek Türkiye’nin yüz akı 4 bilim kadınını belirledi. Projeleri ödüllendirilen kadınlar “Bizi bu noktaya Cumhuriyet taşıdı” ifadesini kullandı.

Hande ZEYREK

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Dünyada 23, Türkiye'de ise 19 yıldır genç bilim kadınlarının ilham verici çalışmalarını desteklemek için L'Oreal ve UNESCO işbirliğiyle “Bilim Kadınları İçin'' programı düzenleniyor. Her yıl akademik özgeçmişleri, projelerinin bilime yaptığı katkı, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve bilimsel yeniliği gibi kriterler göz önüne alınarak UNESCO bağımsız jürisi tarafından seçilen 40 yaş altındaki 4 genç bilim kadınının projelerine destek veriliyor. Bu yolla genç bilim kadınları, pek çok alanda umut veren çalışmalar gerçekleştiriyor. Programın Türkiye ayağında 2021 yılı için 120'şer bin lira destek alacak 4 bilim kadını ve projeleri belirlendi.

Bilim kadınlarını ve ödül alan projelerini tanıtmak için düzenlenen toplantıda konuşan L'Oreal Türkiye'nin ilk Türk Kadın Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen “Kadının her alanda desteklenmeye ihtiyacı var ama en fazla bilimde ihtiyaç var. Cumhuriyet'in bilim kadınları olarak geleceğe çığır açacak projelerde çıtayı hep bir üste koyuyoruz. İlerici ve aydınlıkçı olmayı çok önemsiyoruz. Bu program sayesinde 1998'den beri bilim kadınlarını güçlendiriyor, kız çocuklarına ileride birer bilim kadını olmaları için ilham veriyoruz” dedi.

İyi ki bilim insanıyım hayalim öncü olmak

Dr. Eda Aydoğan Güngör (ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi): Tüm dünyada hızla artan ve küresel ısınmaya yol açan enerji, havacılık ve uzay sistemlerinde karbon salınımını azaltmayı amaçlıyor. İki yıldır yenilikçi malzemeler üzerinde çalışan Aydoğan, ekibiyle geliştirdiği nano yapıya sahip ısıya dayanıklı bir malzemeyle karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. Projeyle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve bunun uzun vadede enerji ve havacılık ulaşım maliyetlerine yansıması da amaçlanırken Dr. Eda Aydoğan “İyi ki bilim insanıyım. Hayalim öncü olmak” diyor.

Özgür bilim yapmak Cumhuriyetle mümkün

Dr. Gülcihan Gülseren (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi): Son yılların korkulu rüyası haline gelen virüslere karşı etkin bir tedavi yöntemi geliştirmek için çalışıyor. Bilim kadın olarak Cumhuriyet'e borçlu olduğunu dile getiren Gülseren “Bugün özgür bilim yapıp kendimizi ifade edebiliyorsak aslında bu Cumhuriyetle mümkün. Ailem yolumu hep destekledi. Çocukluğumdan beri bilime ilgiliyim. Bizim işin ilk kuralı sabır. Bilime meraklı olan öğrencilere tavsiyem vazgeçmesinler, hayallerinin peşinden koşsunlar” yorumunu yaptı.

Dik duran kadınlara, herkesi teker teker alıştıracağız

Bilim Kadınları İçin programına destek veren oyuncu-yazar Gülse Birsel, 7 bin yıllık eğitim tarihinde erkeklerle denk eğitim alma fırsatının kadınlara 150 yıl önce verildiğini kaydetti. Gülse Birsel şunları kaydetti:

■ “Bilim kadını neden az” diye tartışıyorlar bazen. Hala dünyanın birçok yerinde, kadınlar hiç eğitim almıyor. Bu kadar dezavantaja rağmen, bu kadar değerli kadın nasıl yetişti bunu araştırmak gerek. Hepimiz el ele, dik duran kadınlara herkesi teker teker alıştıracağız…

■ “Kadından mizahçı olmaz, kadından genel müdür olmaz, bilim insanı olmaz…” E oldu… Bugün bir arada olma sebebimiz bile bence bu cümlenin sahiplerini çok utandırıyor olmalı. Bilim Kadınları İçin programı, bilim kadınları için 19 yıldır müthiş bir destek.

Bilimde kadının varlığı bizler için çok değerli

Doç. Dr. Saniye Söylemez (Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi): Alzheimer Teşhisi İçin Yeni Bir Yaklaşım Projesi, hastalığın teşhisinde mevcut yöntemlere alternatif daha ekonomik, hızlı ve pratik yöntemler geliştirmeyi hedefliyor. Geliştirilecek sensör sistemiyle Alzheimer teşhisine yardımcı olunacak ve hastalığın ilerlemeden önleminin alınması sağlanacak. Söylemez, “Araştırmayı, üretmeyi sevmek çok önemli. Bilimde kadının varlığını ve gücünü göstermek, başarılı işlere imza atmak bizler için çok değerli” dedi.

Merak duygunuzu takip edin ve asla pes etmeyin

Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu (ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi): Ödül alan projesiyle nörogelişimsel hastalıklar için yeni tedavi yolları geliştirmeyi hedefliyor. Annesinin biyoloji öğretmeni olmasının onu bilime yaklaştırdığını anlatan Çizmecioğlu “Bilim kadını olmak her yerde zor. Cumhuriyetle beraber kadınların kazanımları bizi bu noktaya taşıdı. Bizim yapmamız gereken ise ülkemizde bilim kadınlarının yerini çok daha yukarılara taşımak. Bilimle ilgilenen genç kadınlara tavsiyem merak duygularını takip etsinler. Pes etmeden çalışarak ilerlesinler” diye konuştu.