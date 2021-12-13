Dünyanın en büyük doğal mavi safiri sergilendi

Üç ay önce bulunan 310 kg ağırlığındaki dünyanın en büyük doğal mavi safiri Sri Lanka'da sergilendi.

Sozcu.com.tr

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Safiri inceleyen uzmanlar, bunun dünyadaki en nadir mücevherlerden biri olduğunu söyledi. Uluslararası kuruluşlar henüz değerli taşı sertifikalandırmadı.

Safir, başkent Colombo’nun 40 mil güneyindeki Horana’da sergilendi. Bir grup Budist rahip, önce değerli taş için kutsamalar yaptı.

Taş, yerel halkın daha önce bir arka bahçede dünyanın en büyük safir yıldız kümesini tesadüfen bulduğu, mücevher açısından zengin Ratnapura bölgesinde bulundu. Ratnapura, safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçısı olan Sri Lanka’nın mücevher başkenti olarak biliniyor.

Yerel sanayi kuruluşu, ülkenin geçen yıl mücevher, elmas ve diğer mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandığını söyledi.

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