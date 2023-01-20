Dünyanın en büyük kamış kurbağası Avustralya’da bulundu

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir milli parkta 2,7 kilo ağırlığında dev bir kamış kurbağası bulundu. Toadzilla olarak adlandırılan hayvanın, ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha büyük olduğu belirtildi. Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en büyük kamış kurbağası unvanı ise 1991'de kayıtlara geçen 2,65 kiloluk bir evcil kurbağaya ait.

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Standart boyut

Avustralya Çevre ve Bilim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kamış kurbağasının geçen hafta Queensland eyaletindeki Conway Ulusal Park’ta bulunduğu belirtilerek “Bu büyüklükte bir kamış kurbağası,ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ve buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler dahil. Boyundan dolayı dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Tarttığımızda 2,7 kilo olduğunu gördük, bu yeni bir rekor olabilir” ifadeleri kullanıldı.



Yetkililer, ‘Godzilla’ filminden referans alınarak kurbağaya ‘Toadzilla’ adını verdiklerini de ayrıca belirtti.

Kamış kurbağaları ile ilgili genel bilgi veren yetkililer, kurbağalarının eyalete ilk defa kamış böcekleriyle savaşmak için 1935 yılında getirilerek doğaya bırakıldığını ve bunların en fazla 2.5 kiloya ulaştıklarını belirtti. Bu boyutlarda bir kamış kurbağasının son derece nadir görüldüğünün altı çizildi.

Guinness Dünya Rekoru kayıtlarına göre mevcut rekor, 1991’de tespit edilen İsveç’teki Prinsen adlı 2.65 kiloluk evcil bir kurbağa ait. (DHA)