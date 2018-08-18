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Dünyanın en büyük mülteci kampı Bangladeş’te
Dünyanın en büyük mülteci kampı Bangladeş’te
Myanmar'da kendilerine yönelik sistemli saldırılar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Rohingyalı Müslümanların sığındığı Bangladeş'ın Cox's Bazar bölgesi, dünyanın en büyük mülteci kampına dönüştü.
Yaşam 18 Ağustos 2018 - 14:49

Yaklaşık bir milyon kişinin kaldığı, derme çatma ev ve çadırlardan oluşan kampta yaşamlarını güç koşullar altında sürdüren Rohinghalı Müslümanlar, aralıksız süren mevsimsel yağışlardan da oldukça etkileniyor etkileniyor.

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Birleşmiş Milletler, Rohingya Müslümanları için Şubat 2018’e kadar 368 milyon Euro’ya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

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İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Ekim ayında yardım konferansında Rohingya Müslümanlarına destek için 305 milyon Euro toplanmıştı.

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Myanmar ordusunun bölgede sürdürdüğü operasyonlar, hem BM hem de ABD tarafından etnik temizlik olarak nitelendirilmişti.

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