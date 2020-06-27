Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı 20 Temmuz’da açılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi sırasında ortaya çıkan dünyanın en büyük yeraltı yerleşim merkezi ve yamaç yerleşim merkezi 20 Temmuz 2020 tarihinde turizme açılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Burası gerçekten şehir turizmine, ülke turizmine ve dünya turizmine başka bir renk başka bir heves getirecek. Ve şafak sayar gibi artık 20 Temmuz tarihinin gelmesini bekliyoruz.”(İHA)

