Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi “Logos Hope” Ürdün’de
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope", Ürdün'ün güneyindeki Akabe Limanı'na demir attı.
Akabe Limanı yetkililerinin aktardığına göre, farklı ülkelerden yaklaşık 370 gönüllünün bulunduğu gemi, yerel saatle 09.30’da limana ulaştı.
Bilim, spor, sanat, edebiyat ve düşünce gibi çok çeşitli konularda yaklaşık 4 bin kitaptan yarım milyon kopyanın bulunduğu dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi, yarından itibaren şubat ayı ortalarına kadar halka açık olacak.
Geçen aralık ayında Lübnan’daki Beyrut Limanı’na demir atan yüzen kütüphane, 4-23 Ocak tarihlerinde de Mısır’ın Port Said Limanı’nda halka açılmıştı.
Halihazırda Almanya merkezli “Good Books For All” hayır kuruluşu bünyesinde yer alan “Logos Hope” gemisi, 1973 yılında inşa edilmişti. (AA)