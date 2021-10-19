‘Dünyanın en güzel kızı’ sağlık sorunlarını aylar sonra anlattı: Acil ameliyata alındım

'Dünyanın en güzel kızı' olarak bilinen Thylane Blondeau, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını ve geçirdiği operasyonları ilk kez anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 yaşındayken ‘dünyanın en güzel kızı’ olarak gösterilen ve büyük bir üne kavuşan Thylane Blondeau, son yıllarda moda sektöründeki kariyeriyle adından söz ettiriyor.

20 yaşındaki Blondeau, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz yıl yumurtalıklarındaki kist nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldığını belirten Blondeau, ilk ameliyattan sonra aylarca durumun ciddiyetinin anlaşılamadığını söyledi.

Uzun süre ağrılarla yaşadığını anlatan Blondeau, ameliyattan sonra bu durumun normal olduğunun söylendiğini ancak Olivier Kadoch isimli doktorun gerçek sorunu tespit ettiğini ifade etti. 5.6 cm’lik kist nedeniyle acil operasyona alındığını aktaran ünlü model, artık tamamıyla sağlığına kavuştuğunu vurguladı.