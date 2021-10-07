Dünyanın en havalı semtleri seçildi: Listede Türkiye de yer aldı

Dünyaca ünlü dergi Time Out, 2021'in enlerini yayınladı. Dünyanın en havalı semtlerini de sıralayan dergi, listede Türkiye'ye de yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden 27.000 kişiyle yapılan bir anketle derlenen ve Time Out’un küresel editör ekibi tarafından son şekli verilen 2021 listesi belli oldu.

Time Out’un genel yayın yönetmeni Caroline McGinn CNN Travel’a verdiği demeçte, “Salgın şehirlerdeki konaklama işletmeleri için oldukça eziciydi” diyerek pandeminin etkilerine dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN İSTANBUL DA O SEMTLE YER ALDI

Listede yeşil alanlarıyla tanınan Şikago’daki Andersonville, Time Out’un listesinde ikinci sırada yer alırken, Güney Kore, Seul’deki tarihi Jongno 3-ga üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada ise Kopenhag’dan Norrebro yer aldı. Listenin 45. sırasına ise Türkiye’den de Kadıköy – İstanbul yerleşti.

Listenin başına oturan Nørrebro, Time Out tarafından yalnızca hareketli işletmeleri nedeniyle değil, aynı zamanda etkileşimli bir sanat sergisine kadar son zamanlardaki sakinlerinin girişimleri nedeniyle de önerildi.

Kopenhag ayrıca yakın zamanda Economist Intelligence Unit’in Güvenli Şehirler Endeksi (SCI) tarafından dünyanın “en güvenli” şehri olarak kabul edilmişti.

McGinn, Time Out editörlerinin listeyi önemli bir yerel bakış açısıyla incelediğini açıklarken sürdürülebilirliğin karar verme sürecinin ön saflarında yer aldığını da belirtti.

McGinn, şehirlerin pandemiden nasıl etkilendiğinin de altını çizdi:

“İnsanlar mahallelerinde takılıyordu, geçim, toplum ve sosyal yaşam için onlara bağlıydı.”

Time Out ayrıca Dakar’daki kahve dükkanı Graine D’Or’a gibi her mahalle için mutlaka ziyaret edilmesi gereken işletmeleri ve önemli noktaları da vurguladı. McGinn, bu tür yerel noktaların şehirlerin ruhu olduğunu söyledi.

Time Out’un en havalı 10 semti ise şu şekilde:

1. Nørrebro, Kopenhag, Danimarka

2. Andersonville, Şikago, ABD

3. Jongno 3-ga, Seul, Güney Kore

4. Leith, Edinburg, İskoçya

5. İstasyon Bölgesi, Vilnius, Litvanya

6. Chelsea, New York, ABD

7. XI Bölgesi, Budapeşte, Macaristan

8. Ngor, Dakar, Senegal

9. Sai Kung, Hong Kong

10. Richmond, Melbourne, Avustralya

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