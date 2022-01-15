Dünyanın en iyi 20 çorbası seçildi, listede Türkiye’den de bir çorba var
CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası için yayınladığı listede çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdi. Listede Türkiye'den de bir çorba yer alıyor.
“Çorba: Küresel Bir Tarih” kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve en evrensel gıdalarından biri olduğunu söylüyor: “Her kültürün bir çeşit çorbası var. Ve çok eski kökleri var.”
Kitapta, Tunç Çağı’ndan başlayarak ilk insanların kaplumbağa kabuklarından bambulara kadar her şeyi çorbada kaynattığı yazıyor. Kaynayan yiyeceklerin, beslenme veya tıbbi amaçlar için eklenmiş şifalı bitkiler ve diğer bileşenlerle birlikte yaşamayı mümkün kıldığından bahsediliyor.
Clarkson, hasta olan birine hemen çorba yapılmasının nedenini asırlık bir geleneğin sürmesiyle açıklıyor: “Eskiden insanlar yiyecek ve ilacı ayırmamış. Bence dünyanın her ülkesinde, tarihsel olarak, bazı çorbalar onarıcı olarak görülüyordu.”
CNN’de çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdiği 20 çorbayı listeledi:
1. Banga çorbası – Nijerya
2. Beef pho – Vietnam
3. Borş çorbası – Ukrayna
4. Bouillabaisse – Fransa
5. Caldo verde – Portekiz
6. Çorba frik – Cezayir, Libya ve Tunus
7. Chupe de Camarones – Peru
8. Gazpaço – İspanya
9. Yerfıstığı çorbası – Batı Afrika
10. Bamya çorbası – Amerika Birleşik Devletleri
11. Harira – Fas
12. Kharcho – Gürcistan
13. Lanzhou Beef Noodle Çorbası – Çin
14. Mohinga – Myanmar
15. Menudo çorbası – Meksika
16. Moqueca de camarão – Brezilya
17. Soto ayam – Endonezya
18. Tom yum çorbası – Tayland
19. Tonkotsu ramen- Japonya
20. Yayla çorbası – Türkiye