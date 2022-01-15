Dünyanın en iyi 20 çorbası seçildi, listede Türkiye’den de bir çorba var

CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası için yayınladığı listede çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdi. Listede Türkiye'den de bir çorba yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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“Çorba: Küresel Bir Tarih” kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve en evrensel gıdalarından biri olduğunu söylüyor: “Her kültürün bir çeşit çorbası var. Ve çok eski kökleri var.”

Kitapta, Tunç Çağı’ndan başlayarak ilk insanların kaplumbağa kabuklarından bambulara kadar her şeyi çorbada kaynattığı yazıyor. Kaynayan yiyeceklerin, beslenme veya tıbbi amaçlar için eklenmiş şifalı bitkiler ve diğer bileşenlerle birlikte yaşamayı mümkün kıldığından bahsediliyor.

Clarkson, hasta olan birine hemen çorba yapılmasının nedenini asırlık bir geleneğin sürmesiyle açıklıyor: “Eskiden insanlar yiyecek ve ilacı ayırmamış. Bence dünyanın her ülkesinde, tarihsel olarak, bazı çorbalar onarıcı olarak görülüyordu.”

CNN’de çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdiği 20 çorbayı listeledi:

1. Banga çorbası – Nijerya



2. Beef pho – Vietnam

3. Borş çorbası – Ukrayna

4. Bouillabaisse – Fransa





5. Caldo verde – Portekiz

6. Çorba frik – Cezayir, Libya ve Tunus

7. Chupe de Camarones – Peru

8. Gazpaço – İspanya





9. Yerfıstığı çorbası – Batı Afrika

10. Bamya çorbası – Amerika Birleşik Devletleri

11. Harira – Fas

12. Kharcho – Gürcistan

13. Lanzhou Beef Noodle Çorbası – Çin

14. Mohinga – Myanmar

15. Menudo çorbası – Meksika

16. Moqueca de camarão – Brezilya

17. Soto ayam – Endonezya

18. Tom yum çorbası – Tayland

19. Tonkotsu ramen- Japonya

20. Yayla çorbası – Türkiye

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