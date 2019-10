Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye’ye geliyor

Yurtdışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu yıl dünyanın en iddialı üniversitelerini Türkiye'deki öğrenciler ve aileleriyle buluşturuyor. Bu yıl 36. Kez kapılarını açan fuara dünyanın en iyi bin üniversitesinden 60'ı geliyor. Amerika'dan Japonya'ya, Kanada'dan İsveç'e, Almanya'da Avustralya'ya kadar 25 ülkeden 200'ün üzerinde eğitim kurumunun katılacağı fuar Ankara'da başladı. Fuar önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul'da devam edecek.

Son dönemde artan döviz kuru dolayısıyla aileler ve gençler yurtdışı eğitim bütçeleri hakkında endişe duysa da yurtdışından gelen güzel teklifler bu yoldaki kara bulutları dağıtıyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarına katılan eğitim kurumlarının sunduğu cazip fiyatlar ve ödeme planları, öğrencilere sunulan başarı bursları, öğrencilere çalışma izni veren ülkeler olması yurtdışı eğitimi tercih ettiren sebepler arasında…

KANADA SON DÖNEMDE YÜKSELİŞTE

Türkiye'deki öğrencilerin yurtdışı eğitim tercihleri Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya oluyor. Amerika öğrencilerin yıllardır vazgeçmediği adresken, Kanada son dönemde büyük bir yükseliş yaşıyor. Kanada güvenli bir ülke olması, dünyanın saygın üniversitelerine ev sahipliği yapması ve öğrencilere bir gelecek sunması nedeniyle son dönemde yükselişe geçti. İngiltere ise öğrencilerin gözündeki değerini tekrar yükseltmek için çeşitli fırsatlar sunmaya başladı. İngiltere aldığı son karar ile öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından bu ülkede 2 yıl daha kalmalarına ve çalışmalarına izin verdi. Bunun yanı sıra Almanya Türkiye'deki ailelerin Avrupa'da en sık tercih ettiği ülke olmaya devam ediyor. Almanya'da eğitimin ücretsiz olması, Almanya'daki Türk nüfusunun fazlalığı ailelerin bu ülkeye ilgisini açıklıyor.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ASYA VE İSKANDİNAVYA’DA

Yurtdışında eğitim dendiğinde eğitim masrafları akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Amerika, İngiltere ve Kanda gibi ülkelerde eğitim masraflarını karşılayamayacağını düşünen aileler farklı adresler arıyor. Bu noktada Doğu Avrupa, İskandinavya ve Asya ülkeleri ön plana çıkıyor. Bu sene IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarına yoğun katılıma sahip olan Güney Kore, Çin, Japonya, Rusya, Malezya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka gibi ülkeler öğrencilere cazip fiyatlı eğitimler ve burs imkanları sunuyor.



36. IEFT Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarlarına katılacak dünya ranking sıralamasında ilk binde yer alan üniversitelerin listesi şöyle:

İNGİLTERE

SOAS University of London/ 401-500

Royal Holloway University of London/251-300

University of Glasgow/93

University of Exeter/141

University of York/119

Queen Mary University of London/130

University of Bath/201-250

University of Kent/351-400

University of Portsmouth/401-500

University of Plymouth/401-500

Bournemouth University/501-600

University of Greenwich/601-800

University of Salford/601-800

Newcastle University/171

University of Westminster/601-800

University of Bradford/601-800

De Montfort University/601-800

Northumbria University/401-500

Middlesex University/401-500

Oxford Brookes University/501-600

University of Lincoln/601-800

KANADA

University of Ottawa/176

Simon Fraser University/251-300

Western University/190

AMERİKA

George Washington University/181

Binghamton University/501-600

University of Colorado Boulder/114

University of Wyoming/316

The University of Alabama/401-500

Northern Illinois University/601-800

New Jersey Institute of Technology/501-600

Pepperdine University /601-80

JAPONYA

Kyoto University of Advanced Science/65

KORE

Seoul National University of Science and Technology/271-280

Korea University/83

Chungnam National University/1000+

University of Seoul/801-1000

Yonsei University/104

Sungkyunkwan University (SKKU)/82

MALEZYA

Universiti Teknologi Petronas/601-800

AVUSTRALYA

Macquarie University/201-250

University of Wollongong/201-250

RUSYA

HSE University

İSVEÇ

Stockholm University/153

Lund University/98

Chalmers University of Technology/201-250

Linnaeus University/1000+

DANİMARKA

Aarhus University/123

Technical University of Denmark/163

LETONYA

Riga Technical University/801-1000

POLONYA

Warsaw University of Technology/801-1000

HOLLANDA

Leiden University/68

ÇEK CUMHURİYETİ

Faculty of Social Sciences Charles University Prague/291

University of Chemistry and Technology/801-1000

Czech Technical University in Prague/801-1000

HUNGARY

University of Szeged /601-800

Tarih ve Yer Bilgisi:

23 Ekim İzmir – Hilton İzmir Otel

25 Ekim İstanbul Anadolu Yakası – Bostancı Dedeman Otel

26-27 Ekim İstanbul Avrupa Yakası – İstanbul Kongre Merkezi Harbiye