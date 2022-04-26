Dünyanın en rahatsız edici köprüsü: 95 metre yüksekliğinde, 720 metre uzunluğunda

Çek Cumhuriyeti'nin Doğu Bohemya Dolni Morava Beldesi'ndeki Jeseniky Dağları'nın eteklerinde açılmayı bekleyen Sky Bridge 721, dünyanın en uzun yaya köprüsü olarak dikkat çekiyor. Köprünün 95 metre yüksekliğinde ve yalnızca 1,2 m genişliğinde olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Çek Cumhuriyeti’nde önümüzdeki ay açılması beklenen köprü yükseklik korkusu olanlar için oldukça ürkütücü bir manzara sunuyor. Sky Bridge 721 ismi verilen köprünün, Nepal’in Gandaki Eyaletindeki Kali Gandaki Nehri’ni geçen 567 metre uzunluğundaki Baglung Parbat Yaya Köprüsü’nden “en uzun asma yaya köprüsü” rekorunu da alıyor.

Prag’ın yaklaşık 200 km doğusunda yer alan köprü ziyaretçileri eşsiz bir manzara sunmaya hazırlanıyor.

Asma yaya köprüsü, 55 metrelik yüksekliğindeki spiral ahşap yürüyüş yolu olan popüler Sky Walk’tan sadece birkaç metre uzaklıkta.

Körü, “Çek Cumhuriyeti’nde benzersiz bir teknik başarı” olarak tanımlanıyor.

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