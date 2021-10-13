Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

2014 yılında en uzun genç kadın unvanını alan Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun boylu kadını olarak girdi. Gelgi’nin boyu 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldü.

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Weaver sendromu nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla ‘Dünyanın en uzun geç kadını’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rümeysa Gelgi, yeniden rekorlar arasında yer aldı.

Gelgi bu kez ‘Dünyanın en uzun boylu kadını’ olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rümeysa Gelgi’ye belgesini, Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi.

Guinnes, internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyurdu.

“GURUR VERİCİ”

Rümeysa Gelgi, “Zaten benim 2014 yılında, 18 yaş altı dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanıyla elde ettiğim Guinness dünya rekorum vardı. Bu sene yaş limitini kaldırarak ‘dünyanın en uzun boylu kadını’ unvanını elde ettim. Tabii ki bunun için çok gururluyum. Benim için de bu bir üst seviyeye ulaşmak oldu. Bu unvan ve 2 kez dünya rekortmeni unvanını elde edebildiğim için çok gururluyum” dedi.

Weaver sendromu nedeniyle boyunun uzadığını belirten Gelgi, “Rekorlarımın sebebi, sahip olduğum genetik mutasyon, weaver sendromu. Bu her ne kadar doğuştan bazı fiziksel zorluklar ve engeller getirmiş olsa da bunu şu an kendim için bir avantaja çevirmiş olabilmek, benim için çok gurur verici. Üstelik dünyanın en uzun boylu kadını unvanı hem gururlandırdı hem de beni çok özel bir birey olarak hissettirdi” diye konuştu. (DHA)