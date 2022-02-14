Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen’den dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi’ye çağrı

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen (40), dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'ye (25) Türkiye'yi birlikte tanıtmak için çağrı yaptı.

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Mardin’in Derik ilçesinde Dede mezrasında yaşamını sürdüren 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27,5 santimetrelik elleri ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla 13 yılda 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, Karabük’te yaşayan ve 2 metre 15 santimetre boyuyla dünyanın un uzun kadını olan Rumeysa Gelgi’ye çağrıda bulundu.

Kösen, Gelgi’ye yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye’yi birlikte temsil etme teklifinde bulundu.

Kösen, “Herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyordum ve başardım. Dünyayı da gezmek istiyordum, bu sayede 127 ülkeye gittim. Bu ülkelerde faaliyetlerde bulunup ülkemizi tanıttım” dedi.

Rümeysa ile Türkiye’yi tanıtabileceklerini belirten Kösen, “Türkiye’nin en uzun boylu kadını Rümeysa kardeşimi de tebrik diyorum. İkimizin ülkemiz için güzel şeyler yapacağımızı umut ediyorum. İnşallah buradan bu haber Rümeysa’ya ulaştığında güzel işler için adım atarız. Ülkemizi tanıtma fırsatımız olur birlikte” diye konuştu. (DHA)

