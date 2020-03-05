Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi’nde denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası’nın girişine yapılan iki katlı binanın bitirilememesine tepkiler geliyor. Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nda geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan 2 katlı yapı kış şartları nedeniyle bitirilemedi. Otopark sıkıntısının da yaşandığı bölge, şantiye sahasına dönerken, her yıl yerli ve yabancı turist sayısının arttığı Çal Mağarası'ndaki 2 katlı yapı tamamlandığında bilet satış noktası ve kafeterya olarak hizmet verecek.

TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR



2 katlı beton yapı olarak inşa edilen ve tamamlandığında yöresel mimariye uygun giyindirilerek hizmet vermesi planlanan yapının turizm sezonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. 2019 yılında 140 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çal Mağarası’na en çok Körfez ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor. Kış aylarında bile ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olan mağara, astım ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelmesi ile biliniyor.(İHA)