Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen coronaya yakalandı

‘Dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanını 2 metre 51 santimetrelik boyuyla koruyan Sultan Kösen’in, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dere köyünde yaşayan Kösen’in bir haftadır Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün ”en büyük ellerine’ ve 36,5 santimetre ile ‘en büyük ayaklarına’ da sahip.

60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.