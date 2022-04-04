Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi’den üç rekor daha

Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa Gelgi, üç unvanla daha ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Dünyanın en büyük eline, en uzun parmaklarına ve sırtına sahip kadın olduğu tescillenen Gelgi, "Umuyorum ki bu yaptığım, görünür farklılıklara sahip her birey için ilham kaynağı olur. Kendilerini oldukları gibi kabul etme yönünde" dedi.

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde weaver sendromu nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014’te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rumeysa Gelgi, 2021’de yine rekor kırdı. Gelgi, bu kez yaş limiti artırarak 2 metre 15 santimetre boyu ile dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip oldu.

2 farklı rekor sahibi Gelgi, 3 unvan ile daha Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Gelgi, 24,93 santimetre ile dünyanın en büyük eline sahip kadını, 11,2 santimetre ile dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını ve 59,90 santimetre ile dünyanın en uzun sırtına sahip kadını unvanını aldı.

“YENİ REKORLARIM ONAYLANDI”

Rumeysa Gelgi, “Bir ay kadar önce dünyanın en uzun eline sahip kadın, dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadın ve dünyanın en uzun sırtına sahip kadın unvanını elde ettim. Bu rekorlar için başvuru yapmak, geçen yıl dünyanın en uzun boylu kadını unvanını elde ettiğim zamanlardan beri aklımdaydı. Bu yıl tekrar, bu üç unvan için başvuru yaptım. Bir ölçüm süreci gerçekleştirdik ve yeni rekorlarım onaylandı” dedi.

İlham kaynağı olmak istediğini belirten Gelgi, “Ciddi fiziksel farklılıklar ile dünyaya geldim. Bu farklılıkların mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum ki bu yaptığım, görünür farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur. Kendilerini oldukları gibi kabul etme yönünde. Kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onu kabul ettiğini, bu şekilde göstermiş oluyorum. Motivasyonum tamamıyla buydu” diye konuştu. (DHA)

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