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Dünyanın en yalnız ayısı özgürlüğüne kavuştu
Dünyanın en yalnız ayısı özgürlüğüne kavuştu
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesindeki kafeste 10 yıldır tek başına yaşayan dünyanın en yalnız ayısı İsviçre'deki Arosa Bear Land koruma alanına nakledildi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 15 Aralık 2020 - 17:02

Dünyanın en yalnız ayısı olarak bilinen “Jambolina” Ukrayna’dan İsviçre’deki Arosa Bear Land koruma alanına götürüldü.

Hayvan hakları organizasyonu Four Paws tarafından Ukrayna’da tutulduğu hayvanat bahçesinden kurtarılan Jambolina 4 gün süren 2 bin 400 kilometrelik yolculuğunun ardından yeni hayatına başladı.

DOĞDUĞUNDAN BERİ KAFESTEYDİ

Four Paws International’dan Katharina Braun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğduğundan beri küçük bir kafeste yalnız tutuluyordu. Sirkte kötü performansı nedeniyle cezalandırılmış. Diğer ayılarla birlikte değildi. Oldukça kötü bir durumdaydı” dedi.

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