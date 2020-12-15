Dünyanın en yalnız ayısı özgürlüğüne kavuştu
Dünyanın en yalnız ayısı olarak bilinen “Jambolina” Ukrayna’dan İsviçre’deki Arosa Bear Land koruma alanına götürüldü.
Hayvan hakları organizasyonu Four Paws tarafından Ukrayna’da tutulduğu hayvanat bahçesinden kurtarılan Jambolina 4 gün süren 2 bin 400 kilometrelik yolculuğunun ardından yeni hayatına başladı.
DOĞDUĞUNDAN BERİ KAFESTEYDİ
Four Paws International’dan Katharina Braun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğduğundan beri küçük bir kafeste yalnız tutuluyordu. Sirkte kötü performansı nedeniyle cezalandırılmış. Diğer ayılarla birlikte değildi. Oldukça kötü bir durumdaydı” dedi.