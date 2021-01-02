Dünyanın en yaşlı insanı 118. yaşına girdi

Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Japon kadın Kane Tanaka, 118. yaşına girdi.

2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka’da doğan Tanaka, burada bir bakım merkezinde yaşıyor.

CORONA NEDENİYLE AİLE BİREYLERİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

Covid-19 salgını nedeniyle yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka, doğum gününü bakım merkezi çalışanları ile kutladı.

Sağlık durumu iyi olan Tanaka günde 3 öğün yemek yiyor, egzersiz yapıyor. Çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi seven Tanaka, 120 yaşına kadar sağlıklı kalmayı hedefliyor.

REKOR TAZELEDİ

9 Mart 2019’da 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alan Tanaka, 118 yaşına girerek rekorunu bir kez daha tazeledi.

Japonya’nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülen Tanaka’dan önce dünyanın en yaşlı insanı, Temmuz 2018’de 117 yaşında hayatını kaybeden Japonya vatandaşı Chiyo Miyako olarak biliniyor. (İHA)