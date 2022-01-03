Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşında

Dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, rekorunu sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, dün 119. yaş gününü kutladı.

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde kaldığı bakım evinde yeni yaşını kutlayan Tanaka, rekorunu sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Japon basını, dünyanın en yaşlı kişisi olarak 2019'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Tanaka’nın çikolatayı ve gazlı içecekleri sevdiğini belirtti.

1903'te doğan Tanaka, hayatı boyunca beş Japon imparatorunun iktidarına tanıklık etti.

Japonya'da eylül ayında yayınlanan bir rapora göre, ülkede 100 yaşını aşanların sayısı 86 bini geçti. Dünyanın en hızlı yaşlanan ve yaşam süresi en uzun ülkelerinden biri olan Japonya'da, kadınların ortalama yaşam süresi 87,7, erkeklerinkiyse 81,6.