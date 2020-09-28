Dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı 1658 yaşında

Tarihte birçok medeniyetin üzerinden zeytin topladığı dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olan 1658 yaşındaki zeytin ağacı, bu yıl da ürünlerini olgunlaştırdı. Hasada hazırlanan ağaçta olgunlaşan zeytinler toplanmaya başlanırken, toplanan zeytinlerden yağ çıkarılarak sembolik bir fiyat karşılığında satışa sunulacak.

Roma döneminde dikilen ve Roma'dan Bizans'a ardından Osmanlı İmparatorluğu'na ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar tarihteki en önemli medeniyetleri besleyen zeytin ağacı, adeta tarihe tanıklık ediyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI AĞACI



1658'inci yaşıyla dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki zeytin ağacı, bu yıl da zeytinlerini olgunlaştırdı. Üzerinde Edremit, Uslu, Domat ve Gemlik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü bulunan ağaç hasat edilmeye hazırlanıyor.

DÖRT ÇEŞİT ZEYTİN VERİYOR

Dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı olduğunu belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Bu ağacımız dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı. Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından da tescillendi. Şu an 1658 yaşında. Meyve vermeyenler arasında da dünyanın 3. en yaşlı ağacı. Ağacın üzerinde 4 çeşit zeytin var. Birisi Edremit tipi zeytin, Uslu, Domat ve Gemlik tipi zeytin var.